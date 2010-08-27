Головной мозг действует аналогично интернету

Подлинный переворот во взглядах на работу головного мозга произвели американские ученые, установив в ходе новейших работ, что он действует аналогично интернету. Об этом сообщила британская радиокомпания Би-би-си со ссылкой на исследования научной группы из Университета Южной Калифорнии.

Традиционный взгляд на мозг состоит в том, что он иерархичен: "каждая зона отвечает на конкретную функцию и подчинена двум главным центрам в обоих полушариях". Однако во время работ "с головным мозгом крыс ученые обнаружили, что его деятельность более сложна по своей структуре и фактически охватывает все зоны одновременно". "Мозг своим действием больше напоминает интернет, когда задача решается за счет действия всей сети", - заявил один из руководителей работ профессор Лари Свэнсон.

"Мы не увидели, как это предполагает теория, прямолинейного движения сигналов при выполнении определенной функции, различные зоны головного мозга постоянно взаимодействуют друг с другом", - добавил он. "Более того, даже при ограниченных действиях активизируются и участвуют в обмене информации даже те части головного мозга, которые, согласно традиционному подходу, не должны реагировать", - указал ученый.

ami-tass.ru