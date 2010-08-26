В России значительно занижают масштабы природных пожаров

Российские власти значительно занижают масштабы природных пожаров.

Об этом УНИАН сообщили в российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

«Природные пожары приняли масштаб национального бедствия. Они приводят к гибели людей, разрушению населенных пунктов, к гигантским потерям лесных массивов и других природных территорий, формирующих приемлемую для жизни людей среду обитания. Особенно ощутимы эти потери для районов с высокой плотностью населения. При этом официальные данные по масштабам природных пожаров занижаются в 3-10 раз, а колоссальный ущерб, который наносится стихией природным территориям и экономике страны, практически не учитывается», - говорится в сообщении.

По данным Всемирного центра мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring Center), площадь, пройденная пожарами на природных территориях России с начала 2010 года по 13 августа, составила более 15 млн. гектаров. С учетом возможной погрешности, площадь, пройденная пожарами в лесах, составила не менее 10 млн. гектаров. Вместе с тем, по данным Рослесхоза и МЧС, пожарами за тот же период пройдена в 10 раз меньшая площадь, подчеркивают в WWF России.

«По очень осторожным оценкам Центра охраны дикой природы, экономический ущерб от пожаров составляет не менее 25 тыс. долларов на 1 га. Таким образом, в масштабах страны отсутствие действенной системы охраны лесов от пожаров в текущем году обошлось минимум в 375 млрд. долл.», - подчеркивают экологи.

Также сообщается, что в этом году от огня пострадали многие особо охраняемые природные территории (ООПТ). По данным Министерства природных ресурсов и экологии России, пожары зарегистрированы в 60 федеральных заповедниках и национальных парках, число пострадавших региональных ООПТ еще предстоит выяснить.

«Пожары в особо охраняемых природных территориях – это гибель наиболее ценных реликтовых лесов, других эталонных экосистем, редких видов растений и животных. Главные причины – абсолютно недостаточное финансирование ООПТ, их необеспеченность штатным расписанием. Так, во многих заповедниках в центральной России на одного инспектора приходится 7 тыс. га и более угодий», - констатируют экологи.

Как сообщал УНИАН, 19 августа глава Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Сергей ШОЙГУ сообщил, что ущерб от природных пожаров в России составил не менее 400 млн. долл.