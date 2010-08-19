Дефицит сна нельзя восстановить, отсыпаясь в выходные

Дополнительные часы сна в выходные дни могут быть хорошим лекарством для взрослых, которые постоянно не высыпаются и имеют сбивчивый режим сна в течение недели. Однако даже 10 часов в постели в уикенд недостаточно, чтобы избавиться от негативных последствий хронической нехватки нормального сна.

Учёные доказали, что такие нейроповеденческие нарушения, как дефицит внимания и замедленная реакция, накапливаются в течение будней, когда многие взрослые спят всего по 5-6 часов ночью. Полное восстановление мозговых функций требует не одной и не двух ночей в выходные, а нескольких дней продолжительного глубокого сна, говорят неврологи Университета Пенсильвании /США/. Таким образом люди, которые хронически недосыпают в рабочие дни, могут накопить большой "долг" сна и постепенно начнут терять бдительность и внимание, а значит будут совершать больше ошибок.

В эксперименте приняли участие 159 здоровых добровольцев, средний возраст которых был около 30 лет. В течение двух дней они спали по 10 часов, а затем 142 участникам на 5-дневный период ограничили время сна до четырёх часов. После этого добровольцы смогли одну ночь нормально выспаться. Начиная с 8 утра каждый день, участники выполняли 30-минутный компьютерный нейроповеденческий тест каждые два часа во время плановых периодов бодрствования. По сравнению с контрольной группой люди, сон которых был ограничен, имели худшие результаты по познавательным тестам. Не смотря на ночь нормального сна, оценки внимания, сонливости, времени реакции и общей усталости оставались неудовлетворительными.

Как говорят клиницисты, продолжительность сна имеет большое значение для борьбы с негативными последствиями хронического недосыпа на работу мозга. Даже сравнительно умеренное ограничение сна серьёзно нарушает бодрствование организма и нейроповеденческие функции у здоровых взрослых людей, подчёркивают врачи. Если человек всего в течение двух недель спит по 6 или меньше часов ночью, в мозге происходят познавательные дефициты, эквивалентные двум бессонным ночам.

ami-tass.ru