Названы продукты, которые провоцируют развитие рака
Ученые уже в который раз озвучивают данные исследования относительно продуктов, употребление которых может вызвать развитие рака.
Французские ученые заявили о вероятной связи между максимально обработанной пищей и возникновением онкозаболеваний. Такие продукты как пирожные, наггетсы и масмаркетовый хлеб, они определили как "ультраобработанные", пишет BBC.
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К исследованию было привлечено 105 тысяч человек. Его выводы комментируют с осторожностью, однако здоровое питание - лучше всего для длительной и полноценной жизни.
Ультраобработанные продукты это:
- пакетированные хлеб и булочки массового производства;
- сладкие и пряные снеки, в частности, чипсы;
- шоколадные батончики и вообще сладости;
- сладкие и подслащенные безалкогольные напитки;
- митболы, рыбные или куриные наггетсы;
- лапша и супы быстрого приготовления;
- замороженные продукты и готовые блюда с долгим сроком хранения;
- продукты питания, главными ингредиентами которых являются сахар, растительное масло и другие жиры.
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Отмечается, что на основе исследования нельзя утверждать, будто ультраобработанные продукты являются причиной рака. Существуют также другие факторы, поскольку люди, которые ели много такой пищи, имели и другие привычки, связанные с риском возникновения рака. Например, они курили, не были слишком активны физически, употребляли оральные контрацептивы и в целом потребляли больше калорий.
Выводы ученых являются сигналом предупреждения, что людям стоит переходить на здоровую диету, однако они не должны беспокоиться за каждое пирожное, если употребляют много фруктов, овощей и клетчатки.