В США проведена операция по разделению сиамских близнецов, которые срослись головами (видео)

Сиамские близнецы рождаются в одном случае на 200 тысяч.

В США проведена операция по разделению сиамских близнецов, которые срослись головами.

Девочки Эрин и Эбби родились в прошлом году. Родители рано узнали, что будут иметь необычных детей и сразу начали искать врачей, которые помогли бы малышам жить обычной жизнью, пишет ТСН.

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Операцию делали три десятка медиков, на то, чтобы окончательно разделить девочек, им понадобилось 11 часов.

Сиамские близнецы рождаются в одном случае на 200 тысяч.