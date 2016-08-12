Один случай на миллион: женщина с диагнозом "бесплодие" зачала тройню естественным путем

В 24 года Донне Картер (Donna Carter) сообщили, что вряд ли когда-нибудь у нее получится зачать самостоятельно — и девушка рассталась с мечтой о детях. Ее шансы оценивались как один к миллиону, не больше, но она все же выиграла счастливый билет. Точнее — три билета, которых зовут Адам, Майлс и Дэмиэн (Adam, Miles и Damian). Тройняшки появились на свет 7 недель назад, сообщает Медпортал.

10 лет назад мисс Картер поставили диагноз «синдром поликистоза яичников». Один из симптомов этого заболевания — бесплодие, и в случае Донны вероятность того, что она сможет зачать натуральным образом, без использования репродуктивных технологий, стремилась к нулю. Последние 4 года она жила в Египте со своим бойфрендом Махмудом (Mahmood), который работал полицейским. Некоторое время назад девушка вернулась в Великобританию, чтобы найти новое место работы. Уже в родной стране она обнаружила, что беременна.

На сроке в 5 недель ей сообщили, что у нее будет тройня. Медики прокомментировали, что она выиграла в этой лотерее. Будущую маму прикрепили к Королевскому медицинскому центру (Queen's Medical Centre) в Ноттингеме, и каждые две недели она ездила туда на обследования. В 32 недели беременности Донна почувствовала себя плохо, и специалисты госпитализировали ее с пре-эклампсией — это опасное для матери и ребенка состояние связано с высоким кровяным давлением во второй половине беременности. Из-за состояния здоровья мисс Картер врачи приняли решение сделать ей кесарево сечение.

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Малышам уже почти 2 месяца. Каждый из мальчиков весит больше 3 килограммов, и все они давно дома вместе с мамой. Донна Картер, которой сейчас 34 года. говорит, что она абсолютно счастлива.