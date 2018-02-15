Что любит поджелудочная железа: результаты исследования

В группе вегетарианцев наблюдалось снижение веса и улучшение работы поджелудочной железы.

Вегетарианская диета способствует профилактике диабета.

Люди с избыточным весом находятся в группе риска развития преддиабета и диабета, однако, скорректировав питание, можно значительно снизить этот риск, пишет MDPI

Сотрудники Комитета врачей по ответственной медицине (Вашингтон, округ Колумбия) показали, что рацион на основе растительной пищи улучшает функцию бета-клеток поджелудочной железы, продуцирующих гормон инсулин, который, в свою очередь, понижает уровень глюкозы в крови.

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В исследовании приняли участие добровольцы с избыточным весом, но пока не страдающие от сахарного диабета второго типа. В течение 16 недель часть из них «сидела» на вегетарианской диете (фруктах, овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах) без ограничения суточного калоража. Другие испытуемые потребляли те же продукты, что и до начала эксперимента.

Результаты показали, что в группе вегетарианцев наблюдалось снижение веса и улучшение работы поджелудочной железы.

«Это исследование еще раз доказывает, что правильно подобранная диета действительно является лекарством, и употребление здоровой растительной пищи может значительно помочь предотвратить развитие диабета второго типа», - подводят итог учёные.