Во время таких массовых международных мероприятий, как Олимпийские игры повышается риск вспышек инфекционных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рекомендации гостям Олимпиады в Пхенчхане

Эксперты ВОЗ напоминают, что болельщики, приехавшие на Олимпиаду в Пхенчхан, не должны забывать о своем здоровье.

Читайте такжеВ Пхенчхане продолжает распространяться норовирусная инфекция

Медики разработали ряд рекомендаций, которые помогут гостям предохранить себя от переохлаждения, от инфекционных заболеваний, в том числе передающихся половым путем.

Эксперты напоминают, что во время таких массовых международных мероприятий, как Олимпийские игры повышается риск вспышек инфекционных заболеваний. Лучшая защита от сезонного гриппа, который отмечен в Южной Корее, - это прививка, и те, кто только планирует приехать в Пхенчхан, еще могут ее сделать. Прививки могут уберечь и от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и гепатита B.

Болельщики, склонные к рискованному сексуальному поведению могут заразиться ВИЧ, сифилисом, гонореей, хламидиозом, герпесом, вирусом гепатита B и другими инфекциями, передаваемыми половым путем. Это особенно касается тех, кто, не используя средства защиты, вступает в половой контакт с наркопотребителями, работниками коммерческого секса и мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами. В ВОЗ напоминают, что одно из самых эффективных средств защиты от этих заболеваний – правильное использование презервативов.

Читайте такжеНа Олимпиаде сдан первый положительный тест на допинг

Учитывая, что в Пхенчхане сейчас холодно, медики предостерегают от переохлаждения и обморожения и советуют обратиться к врачу, если у человека обнаруживаются такие симптомы как дрожь, спутанность сознания, потеря памяти, затрудненная речь, апатия и изнеможение.

Медики советуют гостям Олимпиады:

Сделать необходимые прививки, в том числе от гриппа.

Соблюдать бдительность в местах большого скопления людей, особенно там, где употребляют наркотики или алкоголь.

Воздерживаться от секса или использовать презервативы при сексуальных контактах.

Соблюдать правила гигиены, включая мытье рук с мылом перед едой.