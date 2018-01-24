Почему в холодную погоду нельзя пить алкоголь: комментарии врачей

Врачи подчеркивают, в холодную погоду нельзя употреблять спиртное. Алкогольные напитки расширяют сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла. Также на морозе лучше не курить, это особенно губительно действует на стенки сосудов.

Холод действует пагубно, в первую очередь, на мелкие кровеносные сосуды человека. Поэтому сосуды в конечностях инстинктивно сужаются, чтобы сохранить тепло, циркуляция крови в конечностях замедляется.

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Сначала замерзает кожа, а уже потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости. Наименее защищенные и самые чувствительные к холоду - пальцы рук и ног, уши и нос.

При переохлаждении температура тела человека снижается до 35 и ниже, отмечают медики. Чтобы предотвратить переохлаждение и отморожение, специалисты советуют одеваться многослойно – лучше надеть на себя несколько легких свитеров вместо одного слишком теплого, одежда должна быть легкой.

Защищайте открытые участки кожи – обязательно надевайте перчатки, нос и уши защищайте шапкой, шарфом, воротником.

Медики не советуют выходить на мороз голодным, ведь в холод нужно хорошо кушать, лучше что-то высококалорийное.

Если замерзли конечности – начните двигаться, чтобы усилить кровообращение в сосудах. Можно попрыгать с ноги на ногу — только не очень энергично, это может повредить замерзшим тканям.

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Кроме того, специалисты призывают граждан не переутомляться, так как уставший человек быстрее подвергается переохлаждению. Обычно, почувствовав, что замерзает, человек начинает двигаться очень активно. Этого делать врачи не советуют - энергия используется очень быстро.