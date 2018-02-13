Гройсман заявил, что чиновники Минздрава должны нести ответственность за программу "Доступные лекарства"

По его словам, команда Минздрава и местные органы власти должны работать слаженно, быстро выявлять проблемы при реализации медицинских программ и решать их.

Кабинет министров Украины настаивает на углублении ответственности Министерства здравоохранения и органов местного самоуправления за выполнение государственных медицинских программ.

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Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на совещании по вопросам закупки лекарств, обеспечения вакцинами, а также дальнейшей реформы системы здравоохранения.

Он отметил, что система здравоохранения в настоящее время проходит процесс фундаментальных изменений, но команда министерства и местные органы должны работать слаженно и быстро выявлять проблемы и решать их. Причем это касается как закупок лекарств и зарплат врачей, так и выполнения программ, прежде всего, правительственной программы «Доступные лекарства». Тем более, что финансирование всех расходов из государственного бюджета по линии системы здравоохранения проходит четко и по плану. Средства на местах есть.

«Давайте дадим информацию людям о том, почему они не имеют, к примеру, доступа к лекарствам, и кто блокирует процесс, - предложил Гройсман. - Мы должны урегулировать ситуацию. Если для этого нужно решение правительства, оно будет. Когда мы тратим 6 млрд грн на закупки лекарств (в год), я хочу, чтобы эти лекарства закупались вовремя, а люди имели доступ к лекарствам. Или мы будем ответственно относиться к своим обязанностям, или работать не будем».

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Глава правительства предложил специалистам Минздрава полную поддержку - прежде всего, в отношении принятия необходимых регуляторных решений.

Как сообщал УНИАН, 23 января Гройсман заявил, что в 9 регионах Украины возникли проблемы с распределением средств по программе "Доступные лекарства".

Он подчеркнул, что средства на реализацию программных мероприятий поступили на места еще 4 января, при этом, по информации Госказначейства, деньги распределены только в 14 областях, а в 9 регионах есть проблемы.

Глава правительства потребовал тщательно расследовать каждый случай ненадлежащего выполнения правительственной программы, и призвал руководство Минздрава и Госказначейства присоединиться к этой работе.

Также он предложил осуществлять ежемесячный мониторинг выполнения программы с постоянным информированием руководства правительства, а также провести опрос людей - участников программы с целью общего улучшения инициативы.

Программа «Доступные лекарства» стартовала по инициативе Кабинета министров в апреле 2017 года. Первыми тремя программными нозологиями стали заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и астма. В 2017 году правительство выделило на реализацию программы в целом более 700 млн грн. По информации Минздрава, в прошлом году по программе отпускались 198 препаратов, количество производителей - участников программы превысило 50, а количество аптек - участниц программы превысило 6,7 тыс. Почти 14 млн пациентов получили лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.