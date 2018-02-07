Правительство расширило перечень препаратов по программе "Доступные лекарства" на 20%.

Кабинет министров Украины расширил перечень препаратов по программе "Доступные лекарства" на 20%.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Теперь 239 препаратов от хронических заболеваний можно получить в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой. С февраля 2018 года перечень лекарств, входящих в программу, увеличился на 20% (в 2017 г. было 198 препаратов)", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, программа "Доступные лекарства" стартовала 1 апреля 2017 года. На реализацию программы госбюджетом изначально было предусмотрено 500 млн грн. Позже правительство приняло решение выделить дополнительно 200 млн грн на финансирование этой программы.

На финансирование программы "Доступные лекарства" на 2018 год предусматривается 1 млрд грн.

Программа "Доступные лекарства" дает возможность получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства по трем категориям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма, диабет 2 типа.

Для участия в программе необходимо обратиться к врачу, получить выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку и получить лекарства.

Государство компенсирует стоимость самого дешевого лекарственного средства, который подал заявку на участие в программе "Доступные лекарства". То есть, такой препарат пациент будет иметь возможность получить бесплатно. Более дорогой препарат, цена на который не превышает предельную референтную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной и розничной цене выбранного препарата.