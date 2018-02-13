Одна из наиболее тяжелых за последние 10 лет вспышек гриппа в США продолжает распространяться.

В США из-за гриппа умерли 63 ребенка.

Одна из наиболее тяжелых за последние 10 лет вспышек гриппа в США продолжает распространяться, сообщает Reuters.

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Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не могут прогнозировать, достигла ли сезонная вспышка гриппа в США пика, или ситуация продолжит усугубляться. Средняя продолжительность эпидемиологических сезонов гриппа составляет 11-20 недель, текущая вспышка уже длится 11-ю неделю.

Доминирующим подтипом гриппа признан H3N2, считающийся особенно опасным и довольно устойчивым к воздействию вакцин. Чаще всего помощь в стационаре требуется пожилым людям старше 65 лет.