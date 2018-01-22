Эпидемиологи заявляют о начале опасной эпидемии гриппа в США

Крупнейшая за последние 8 лет вспышка вируса гриппа бушует в Соединенных Штатах, пишет Голос Америки.

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Американский центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что ситуация достигла уровня эпидемии.

Врачи предупреждают, нынешний штамм гриппа - H3N2 - особо опасен. В результате осложнений от болезни уже умерли сотни людей, и это даже не пик заболевания. Особенно уязвимы дети и пожилые люди. В штате Индиана зафиксировано 79 смертей, в Калифорнии - 70.

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В новом исследовании Мерилендського университета демонстрируется насколько заразным является вирус. Заболеть можно даже на большом расстоянии от больного, просто находясь с ним в одном помещении. Носитель вируса начинает его распространять еще за день до того, как появятся первые симптомы, а затем еще в течение 5-ти - 7-ми дней после появления заболевания.