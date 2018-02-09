В Японии ожидается нехватка около 370 тысяч работников по уходу,

В Японии к 2020 году 80% работы по уходу за стариками будут выполнять роботы.

В связи с сильной персонала по уходу за пожилыми людьми власти Японии хотят заменить большинство людей в этой области роботами и запускают кампании по просвещению пожилого населения страны, сообщает The Guardian.

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На сегодняшний день роботами снабжены всего 8% домов престарелых в стране, и дело не только в высокой стоимости автоматических "сиделок", но и в том, что людям трудно принять, что хороший уход может осуществляться неодушевленным механизмом.

Однако к 2025 году в Японии ожидается нехватка около 370 тысяч работников по уходу, и власти страны уже начали спонсировать программы по разработке специализированной робототехники.

Сообщается, что, согласно правительственному плану, к 2020 году в 80% случаев уход за пожилыми людьми будет осуществляться роботами.