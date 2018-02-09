Ученые рассказали, чем опасен храп

Кислородное голодание приводит к дегенерации некоторых областей мозга.

Храп и нарушение дыхания во сне увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера.

Недостаток кислорода во время сна в три раза увеличивает риск развития деменции, выяснили ученые Университета Квинсленда (Австралия), сообщает The University of Queensland.

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Пациенты с апноэ во сне, заболеванием, которое характеризуется нарушением дыхания и сопровождается храпом, находятся в группе риска, так как кислородное голодание приводит к дегенерации некоторых областей мозга. В частности, отмирают клетки в зонах, ответственных за внимание и обучение. Для апноэ во сне характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд.

Ученые Университета Квинсленда во главе с профессором Элизабет Коулсон полагают, что лечение апноэ на ранней стадии может предотвратить или приостановить развитие болезни Альцгеймера. Специалисты установили, что ее первые признаки наблюдаются примерно через 10 лет после возникновения апноэ у пожилых людей.

Профессор Коулсон планирует привлечь к исследованию пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, чтобы определить, может ли лечение этой болезни предотвратить деменцию.