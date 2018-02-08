Фреши нельзя пить на голодный желудок - диетологи

14:07, 08 февраля 2018
Зарубежные новости
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pixabay.com

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Диетологи подчеркивают, что это перегружает пищеварительную систему и может нарушить баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте. В соке много фруктозы, она быстро добирается до тонкого кишечника после употребления в пищу. 

После продолжительного периода голодания, например, утром, организм не может переработать большое количество фруктозы. Поэтому она выбрасывается в толстый кишечник. Там фруктоза контактирует с полезными бактериями, но они не приспособлены к переработке сахара. По этой причине ученые рекомендуют потреблять продукты, богатые сахаром, после основного приема пищи и в умеренных количествах. 

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Принято считать, что переработкой сахара занимается только печень. Но наблюдения говорят: более 90% фруктозы перерабатываются в тонком кишечнике. Если фруктоза потребляется после основного приема пищи, то тонкий кишечник лучше справляется с задачей ее переработки. И это спасает микрофлору от возможных негативных последствий. 

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