Диетологи назвали основные симптомы зависимости от сахара

Бессонница, проблемы с кожей и "утомленные" вкусовые рецепторы – признаки "сахарной зависимости". Как правило, человек, страдающий ею, не осознает этого. Диетологи составили список основных признаков зависимости от сахара, пишет Daily Mail.

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По мнению диетологов, сахар действует как наркотик, вызывая привыкание и, в конце концов, неспособность оценить даже очень сладкий продукт.

Наиболее явными являются: наличие акне, преждевременное появление морщин, важным симптомом считается "утомление" вкусовых рецепторов, вздутие живота, ослабление иммунной системы, ухудшение качества сексуальной жизни, увеличение веса и кариес.

Люди, "сидящие" на сахаре не понимают, что их желание съесть тот или иной продукт, например, яблоко или булочку, связано с их потребностью в сахаре. У сладкоежек наблюдаются вспышки энергии, чередующиеся с упадком сил, так как уровень глюкозы в их крови не сбалансирован.

Диетологи рекомендуют тем, кто обнаружил у себя симптомы "сахарной зависимости", провести 21-дневный курс дезинтоксикации, полностью отказавшись от сахаросодержащих продуктов.