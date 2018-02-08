Новые исследования доказали высокую эффективность аспирина в лечении импотенции

Антитромбоцитарная терапия аспирином может стать новым вариантом лечения эректильной дисфункции.

Новые исследования доказали эффективность аспирина в преодолении импотенции.

Читайте такжеМальчики, зачатые с помощью ЭКО, могут иметь проблемы с репродуктивной функцией - ученые

По словам исследователей, антитромбоцитарная терапия аспирином может стать новым вариантом лечения эректильной дисфункции, особенно для мужчин с высоким или средним объемом тромбоцитов, пишет Renal and Urologynews.

В проспективном рандомизированном двойном плацебо-контролируемом исследовании ученые Стамбульского медицинского университета (Турция), выявили, что употребление аспирина (100 мг/день) в течение 6 недель было связано со значительным улучшением эректильной дисфункции.

Читайте такжеМобильный телефон в кармане брюк может привести мужчину к бесплодию - исследование

В исследовании приняли участие 184 мужчины, которые страдают импотенцией. У мужчин, которые употребляли аспирин, количество успешных половых актов возросло с 31% до 78%. Такой эффект обусловлен тем, что аспирин способствует разжижению крови.

«Тромбоциты стали метаболически и ферментативно активны, чем мелкие тромбоциты, и производили больше тромбоксанов, известных как самый мощный вазоконстрикторный агент», - отметили ученые.