В рамках нового исследования ученые решили выяснить, как именно влияет активность тромбоцитов на иммунную реакцию организма.

Ученые выявили новую функцию тромбоцитов.

Ученые из университета Лаваля обнаружили, что тромбоциты первыми реагируют на инфекционные агенты (вирусы, бактерии) и аллергены, пишет ЕurekАlert!.

При первой встречи с «непрошенным гостем» в организме образовываются специфические антитела, которые при повторной атаке быстро присоединяются к поверхности «гостя» и формируют комплекс «антиген-антитело», который и активирует воспалительный ответ.

У тромбоцитов есть рецепторы, которые распознают эти комплексы. В рамках нового исследования ученые решили выяснить, как именно влияет активность тромбоцитов на иммунную реакцию организма.

Подопытным мышам вводили вирусный или бактериальный токсин, или белок-алерген, что неизменно приводило к классическим симптомам септического или анафилактического шока. Однако, стоило удалить у мышей рецепторы к комплексу «антиген-антитело» на тромбоцитах или сами тромбоциты, как физиологические проявления шока (падение температуры тела, тремор, нарушение сердечной функции и пр.) сходили на нет.

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Это наглядно демонстрирует то, что именно тромбоциты, а не белые клетки крови появляются первыми на месте вторжения инфекционного агента и аллергена.

По мнению авторов, эти сведения открывают двери для новых способов лечения пациентов с септическим шоком, вызванных вирусной или бактериальной инфекцией, а также людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит и волчанка.