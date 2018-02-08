Ученые выявили новую функцию тромбоцитов
Ученые выявили новую функцию тромбоцитов.
Ученые из университета Лаваля обнаружили, что тромбоциты первыми реагируют на инфекционные агенты (вирусы, бактерии) и аллергены, пишет ЕurekАlert!.
При первой встречи с «непрошенным гостем» в организме образовываются специфические антитела, которые при повторной атаке быстро присоединяются к поверхности «гостя» и формируют комплекс «антиген-антитело», который и активирует воспалительный ответ.
У тромбоцитов есть рецепторы, которые распознают эти комплексы. В рамках нового исследования ученые решили выяснить, как именно влияет активность тромбоцитов на иммунную реакцию организма.
Подопытным мышам вводили вирусный или бактериальный токсин, или белок-алерген, что неизменно приводило к классическим симптомам септического или анафилактического шока. Однако, стоило удалить у мышей рецепторы к комплексу «антиген-антитело» на тромбоцитах или сами тромбоциты, как физиологические проявления шока (падение температуры тела, тремор, нарушение сердечной функции и пр.) сходили на нет.
Читайте такжеНовое исследование выявило, что легкие участвуют в процессах кроветворения (видео)
Это наглядно демонстрирует то, что именно тромбоциты, а не белые клетки крови появляются первыми на месте вторжения инфекционного агента и аллергена.
По мнению авторов, эти сведения открывают двери для новых способов лечения пациентов с септическим шоком, вызванных вирусной или бактериальной инфекцией, а также людей с аутоиммунными заболеваниями, такими как ревматоидный артрит и волчанка.