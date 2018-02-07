Американские ученые заявили об успешных испытаниях нового метода лечения меланомы

Экспериментальная комбинированная терапия позволила в два раза увеличить выживаемость пациентов при BRAF-положительной меланоме.

Американские ученые заявили об успешных испытаниях новой терапии меланомы.

Экспериментальная комбинированная терапия американской компании Array BioPharma позволила в два раза увеличить выживаемость пациентов при BRAF-положительной меланоме.

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Как сообщает The Pharma Letter, анализ общей выживаемости в опорном клиническом исследовании фазы III COLUMBUS, на фоне изучаемых энкорафениба (encorafenib) и биниметиниба (binimetinib) данный показатель достиг 33,6 месяца, тогда как при использовании монотерапии вемурафенибом – 16,9 месяца.

Биниметиниб является ингибитором протеинкиназы МЕК, входящей в путь RAS/RAF/MEK/ERK, который играет важную роль в пролиферации клетки и карциногенезе. В свою очередь энкорафениб относится к классу BRAF-ингибиторов, специфичным к ключевым ферментам сигнального пути MAPK.