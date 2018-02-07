Медики рассказали о простых методах, которые помогут снизить артериальное давление

Высокое артериальное давление грозит инфарктом и инсультом.

Медики рассказали о правилах здорового способа жизни, которые помогут снизить артериальное давление

Высокое артериальное давление грозит инфарктом и инсультом, а также является причиной смерти более тысячи человек в день в США, пишет Science Alert. .

Согласно рекомендациям врачей, 46 процентов взрослых людей должны нормализовать артериальное давление до 130 на 80 миллиметров ртутного столба. При этом необходимо оградить себя от стресса, быть физически активным и вести здоровый образ жизни.

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Медики клиники Майо советуют уделять 15-20 минут в день кратковременному отдыху в расслабленном состоянии. Глубокое дыхание и неподвижное положение тела, например, при сидении на стуле должно помочь справиться со стрессовым состоянием.

По словам медиков, хорошие отношения с близкими людьми и позитивное мышление способствует уменьшению риска проблем с сердцем.

Интенсивные аэробные упражнения, которые следует начать делать в среднем возрасте, помогут избежать серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой, вызванных сидячим образом жизни. Гимнастику нужно выполнять 4-5 дней в неделю.

Также рекомендуется снизить количество употребляемого алкоголя до умеренных доз, хотя польза последних все еще обсуждается учеными. Специалисты советуют следить за весом, употребляя в пищу богатые клетчаткой продукты.

Уменьшение массы тела увеличивает приток крови к мозгу, уменьшая нагрузку на кровеносные сосуды. Также полезна пища с низким содержанием соли и высоким — калия (бананы и авокадо).

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Врачи отмечают, что для нормализации функций сердечно-сосудистой системы необходимо бросить курить. Содержащиеся в табаке вещества вызывают быстрый рост кровяного давления, обусловленный сужением сосудов и повреждением выстилающих их внутреннюю поверхность клеток.