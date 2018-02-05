В США от сезонного гриппа умерли уже 53 ребенка
17:30, 05 февраля 2018
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Эпидемический сезон 2017/18 годов длится в США уже 10 недель, доминирующим штаммом признан H3N.
Эпидемический сезон 2017/18 годов длится в США уже 10 недель / REUTERS
В США вследствие эпилемии гриппа умерли уже 53 ребенка, сообщает Reuters.
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Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предсказывают, что текущая вспышка может превзойти по тяжести эпидемический сезон 2014-2015 гг.
В целом по популяции показатель госпитализации из-за вирусной инфекции сейчас составляет 51,4 на 100 тыс. человек. Чаще всего помощь в стационаре требуется пожилым людям старше 65 лет.
Эпидемический сезон 2017/18 годов длится в США уже 10 недель, доминирующим штаммом признан H3N2, считающийся особенно опасным и довольно устойчивым к воздействию вакцин. Циркуляция вируса зафиксирована в 48 штатах.
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