В США от сезонного гриппа умерли уже 53 ребенка

Эпидемический сезон 2017/18 годов длится в США уже 10 недель, доминирующим штаммом признан H3N.

В США вследствие эпилемии гриппа умерли уже 53 ребенка, сообщает Reuters.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предсказывают, что текущая вспышка может превзойти по тяжести эпидемический сезон 2014-2015 гг.

В целом по популяции показатель госпитализации из-за вирусной инфекции сейчас составляет 51,4 на 100 тыс. человек. Чаще всего помощь в стационаре требуется пожилым людям старше 65 лет.

Эпидемический сезон 2017/18 годов длится в США уже 10 недель, доминирующим штаммом признан H3N2, считающийся особенно опасным и довольно устойчивым к воздействию вакцин. Циркуляция вируса зафиксирована в 48 штатах.