Японские ученые разработали тест, который поможет в раннем выявлении болезни Альцгеймера (видео)
13:43, 01 февраля 2018Зарубежные новости
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Новый метод позволяет использовать всего около пол милилитра крови.
Ученым удалось выявить пептид, связанный с развитием болезни Альцгеймера / REUTERS
Японские ученые разработали тест, который помогает выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии.
Новый метод позволяет использовать минимум биологического материала - всего около пол милилитра крови, сообщает ТСН.
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Разработанный учеными анализ базируется на выявлении веществ, связанных со специфическим пептидом, который считается одной из причин развития болезни Альцгеймера.
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