Японские ученые разработали тест, который поможет в раннем выявлении болезни Альцгеймера (видео)

13:43, 01 февраля 2018
Зарубежные новости
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REUTERS

Новый метод позволяет использовать минимум биологического материала - всего около пол милилитра крови, сообщает  ТСН.

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Разработанный учеными анализ базируется на выявлении веществ, связанных со специфическим пептидом, который считается одной из причин развития болезни Альцгеймера. 

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Теги: #болезнь Альцгеймера#медицинское исследование