Японские ученые разработали тест, который поможет в раннем выявлении болезни Альцгеймера (видео)

Новый метод позволяет использовать всего около пол милилитра крови.

Японские ученые разработали тест, который помогает выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Новый метод позволяет использовать минимум биологического материала - всего около пол милилитра крови, сообщает ТСН. Читайте такжеДаже короткая физическая нагрузка эффективно стимулирует работу мозга - ученые Разработанный учеными анализ базируется на выявлении веществ, связанных со специфическим пептидом, который считается одной из причин развития болезни Альцгеймера.

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