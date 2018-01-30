Наша страна вошла в список таких стран как Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали.

Украина вошла в список беднейших стран, где граждане недоедают.

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В Украине из-за войны на Донбассе острую нехватку продовольствия испытывает 1,2 миллиона человек. Это 26 процентов той категории населения, которая так или иначе страдает от нехватки продуктов питания. Об этом Совету Безопасности доложили представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Продовольственная ситуация в странах, где идет конфликт, стремительно ухудшается. В список стран, испытывающих проблемы с продовольствием в результате конфликта, кроме Украины, вошли Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали.

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Однако, продовольственная ситуация вызывает тревогу не только в этих странах. В целом, по данным ООН, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн. человек, в то время как в предыдущем их было 777 млн. Это увеличение специалисты связывают с ростом числа и интенсивности конфликтов.

Большинство людей, страдающих от недоедания, живет в странах, где идет война. Их 489 млн. человек. В ООН заключают, что проблему голода не решить, если не принимать мер по предупреждению и разрешению конфликтов.