ВОЗ закупит жизненно необходимые лекарства и вакцины для жителей востока Украины

Германия в 2018 году предоставит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 500 тыс. евро для реализации гуманитарных программ на востоке Украины.

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Об этом сообщили в отделе прессы и работы с общественностью посольства Германии в Украине.

"Федеральное правительство продолжит поддержку гуманитарной деятельности ВОЗ в Украине и в 2018 году. После предоставления 2,5 млн евро для финансирования активных действий ВОЗ в Украине в текущем году Германия предоставит дальнейшие полмиллиона евро в следующем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом немецкое правительство реагирует на призыв ВОЗ, которая обратила внимание на все еще тяжелое положение в области охраны здоровья в зоне конфликта на востоке Украины.

"Благодаря помощи из Германии ВОЗ закупает и распределяет жизненно необходимые медикаменты, вакцины, а также затратный и перевязочный материал для тех, кто страдает от конфликтной ситуации и имеет очень ограниченный доступ к медицинскому обеспечению или вообще не имеет никакого», - сказано в сообщении.

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Как подчеркнули в посольстве, введенные меры помощи ВОЗ пойдут на пользу около 30 тыс. жителей по обе стороны линии разграничения и охватывают медицинским обслуживанием и лечением больных острыми и хроническими заболеваниями, травмированных пациентов, а также на меры по подготовке и переподготовке медицинского персонала.

Кроме того, должны быть расширены мощности украинских лабораторий, осуществляющих контроль и диагностирование инфекционных заболеваний, добавили в диппредставительстве.