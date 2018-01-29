В США - новый министр здравоохранения

Алекс Азар сменит Прайса, вынужденного уйти в отставку из-за растраты денег на аренду частных самолетов.

Сенат США утвердил нового министра здравоохранения.

Как пишет Reuters, министерства здравоохранения и социальных служб США возглавил бывший топ-менеджер Eli Lilly Алекс Азар.

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Азар пять лет проработал президентом американского подразделения Eli Lilly (с 2012-го по 2017 год). Также он в 2005-2007 годах был заместителем руководителя министра здравоохранения США.

Его кандидатура, выдвинута президентом Дональдом Трампом.

Алекс Азар сменит Тома Прайса, вынужденного уйти в отставку после скандала из-за растраты денег налогоплательщиков на аренду частных самолетов.