В США - новый министр здравоохранения
09:30, 29 января 2018Зарубежные новости
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Алекс Азар сменит Прайса, вынужденного уйти в отставку из-за растраты денег на аренду частных самолетов.
Алекс Азар / REUTERS
Сенат США утвердил нового министра здравоохранения.
Как пишет Reuters, министерства здравоохранения и социальных служб США возглавил бывший топ-менеджер Eli Lilly Алекс Азар.
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Азар пять лет проработал президентом американского подразделения Eli Lilly (с 2012-го по 2017 год). Также он в 2005-2007 годах был заместителем руководителя министра здравоохранения США.
Его кандидатура, выдвинута президентом Дональдом Трампом.
Алекс Азар сменит Тома Прайса, вынужденного уйти в отставку после скандала из-за растраты денег налогоплательщиков на аренду частных самолетов.
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