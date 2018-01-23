FDA приостановила работу из-за проблем с бюджетом США
FDA отправила в неоплачиваемый отпуск 42% сотрудников.
Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) была вынуждена на три дня приостановить работу из-за отсутствия утвержденного бюджета правительства США, сообщает FierceBiotech.
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Глава FDA Скотт Готтлиб заявил, что с 20 января ведомство не могло принимать от фармкомпаний документы для регистрации новых лекарственных препаратов.
Также FDA отправила в неоплачиваемый отпуск 42% сотрудников.
Принять согласованный бюджет федеральных ведомств помешали разногласия республиканцев и демократов по финансированию ряда программ. Центральным вопросом оказалось выделение средств на программы помощи мигрантам, в частности на программу помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов, принятую в период президентства Барака Обамы.
Работа ведомств была возобновлена 23 января после подписания президентом США Дональдом Трампом проекта временного бюджета правительства, рассчитанного на срок до 8 февраля.