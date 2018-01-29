В Венесуэле растет количество детей, страдающих от недоедания - ЮНИСЕФ

Эксперты ЮНИСЕФ призывают правительство принять чрезвычайные меры для борьбы с истощением среди детей.

Затянувшийся экономический кризис в Венесуэле привел к росту количества детей, страдающих от недоедания.

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Как сообщают в ЮНИСЕФ, кризис влияет на доступ детей к еде и медицинской помощи.

«Возможности правительства в области сбора данных по здравоохранению или качеству питания ограничены, поэтому мы не располагаем точными цифрами. Однако налицо четкие признаки того, что кризис ограничил доступ детей к медицине, лекарствам и продовольствию», - говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

В Детском фонде ООН отмечают, что, согласно официальным данным 2009 года, случаи отставания в росте и весе среди детей составляли чуть больше 3 процентов. Однако по последним, пусть неофициальным данным, этот показатель вырос до 15,5 процента. Более того, сообщается, что 20 процентам детей в Венесуэле грозит истощение.

Кроме того, согласно данным доклада по глобальному продовольственному обеспечению, в составлении которого участвует и ряд учреждений ООН, уровень недоедания в Венесуэле вырос с 10,5 процентов в 2004-2006 годах до 13 процентов в 2014-2016 годах. После публикации этого доклада правительство Венесуэлы ввело ряд мер по преодолению последствий кризиса.В их числе – продовольственная и финансовая помощь наиболее уязвимым жителям страны, а также укрепление системы здравоохранения и других социальных служб.

«Требуется больше усилий, чтобы обратить вспять тревожную тенденцию ухудшения здоровья детей», - сообщают из ЮНИСЕФ.

Эксперты Фонда призывают правительство Венесуэлы и его партнеров принять чрезвычайные меры для борьбы с недоеданием среди детей.

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Со своей стороны, в ЮНИСЕФ наладили сотрудничество с министерством здравоохранения, Национальным институтом питания и представителями гражданского общества в Венесуэле. Оно направлено на усовершенствование методов сбора и обработки данных о состоянии здоровья детей. Вовремя поступающая информация позволяет принять соответствующие меры для улучшения ситуации.

В частности, около 113 тысяч детей проходят профилактические осмотры, а в случае необходимости получают пищевые добавки и терапевтическое питание. В стране также проводят тренинги для медицинского персонала и просветительские кампании для населения.