1,4 миллиона детей в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене могут умереть от голода - ЮНИСЕФ

1,4 миллиона детей в Нигерии, Сомали, Южном Судане и Йемене могут умереть от голода. Для оказания им помощи Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) немедленно запрашивает 255 миллионов долларов.

«Финансовые средства, которые необходимы в ближайшие месяцы, - лишь часть общей суммы, которая потребуется в 2017 году. Всего это 712 миллионов долларов – на 50 процентов больше, чем в прошлом году», - отметил представитель пресс-службы ООН Фархан Хак.

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В странах, охваченных голодом, засухой и конфликтами, миллионы детей голодают, болеют, не имеют крыши над головой, не ходят в школу. В ЮНИСЕФ напоминают об уроках прошлого: в 2011 году, к тому моменту, когда в Сомали официально объявили о голоде, многие дети уже погибли. Как подчеркивают в Детском фонде, международное сообщество не должно допустить повторения подобной ситуации.