Низкоуглеводная диета может вызвать эйфорию - медики

Некоторые люди, придерживающиеся диеты с очень низким содержанием углеводов, теряют аппетит и испытывают эйфорию. Данный эффект сравним с действием так называемого "жидкого экстази" (гамма-гидроксибутирата, или GHB). Людям, соблюдающим низкоуглеводную диету, как правило, нельзя употреблять больше 50 граммов углеводов в день, пишет The Daily Mail.

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По словам специалистов, такая диета меняет метаболизм. Она запускает кетоз, то есть, организм для получения энергии начинает сжигать больше жиров, чем углеводов, а не наоборот. Как только организм использует большую часть запасов глюкозы, начинается расщепление накопленного жира до жирных кислот, которые затем выделяются в кровь.

Когда жирные кислоты достигают печени, они превращаются в ацетоацетат. Он затем используется в качестве топлива. Ацетоацетат распадается на углекислый газ и ацетон. Поэтому от людей, сидящих на низкоуглеводных диетах, и от тех, кто голодает, часто исходит сладковатый запах. Здоровая печень превращает большую часть ацетоацетата в более стабильное вещество - бета-гидроксибутират (BHB). Именно из-за него возникает эйфория

BHB и GHB похожи по химическому строению. Оба соединения способны проникать сквозь гематоэнцефалический барьер. Во время кетоза уровни BHB в мозге могут повыситься. В этом случае соединение свяжется с теми же рецепторами, снижающими уровень тревоги, что и GHB. Это может привести к эйфории. Случаев возникновения у людей на низкоуглеводной диете других побочных эффектов, связанных с употреблением GHB, таких как потеря сознания и судорожные приступы, не зафиксировано.

Первый случай эйфории, вызванной кетозом, был описан Уолтером Блумом, начавшим применять лечебное голодание при ожирении в 1950-х годах. Через несколько дней без пищи его пациенты потеряли аппетит, почувствовали себя хорошо и испытали легкое опьянение, схожее с алкогольным. Блум связал это с действием ацетоацетата. Известно и о других похожих случаях. К примеру, в 1960-х годах голодавшие пациенты трех шотландских врачей потеряли аппетит и начали испытывать эйфорию.