В Польше снова фиксируют случаи кори среди трудовых мигрантов из Украины

Вирус кори распространяется и среди поляков.

В Польше фиксируют очередные случаи захворюванняі корью среди трудовых мигрантов из Украины.

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В Варминско-Мазурском воеводстве выявлено уже три случая заболевания корью, пишет Польское радио.

Глава Воеводской государственной санитарной инспекции отметил, в течение последних недель случаи кори зафиксированы в Оструде и Ольштинеке среди украинцев, которые работают в местных заведениях.

Однако на этот раз болезнь выявлено на еще одной фирме в Оструде. Вирус «подхватил» поляк, который там работает. Обследование еще двух других поляков должен подтвердить у них это заболевание.

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«По нашей информации, в Украине сейчас - массовая эпидемия кори, – сказал директор Воеводской санитарно-эпидемиологической станции в Ольштыне Януш Дзиско. - В связи с этим, мы начали вести переговоры с предпринимателями, которые нанимают иностранцев из государств, в которых есть массовая вспышка кори. Мы предлагаем им сделать прививку от кори тем работникам, которые еще не были вакцинированы. Зато мы делаем прививки всем, кто контактировал с больными. В трех выявленных очагах вспышки кори мы сделали вакцинацию более 800 человек».

Работодатели очень заинтересованы прививками и возможно, что благодаря этим действиям польского санепіду удастся остановить распространение опасной болезни.

В Ольштинеку и Оструде корью заболели более десяти людей.