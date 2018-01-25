Мэрия Нью-Йорка подала в суд на производителей опиоидных обезболивающих

Мэрия Нью-Йорка подала иск в суд на крупных производителей опиоидных обезболивающих, потребовав возмещения ущерба от эпидемии опиоидной зависимости.

По мнению властей города, деятельность восьми фармкомпаний привела к распространению опиоидных анальгетиков, пишет Reuters.

Читайте такжеЭксперты обеспокоены распространением опиоидной эпидемией в СШААвторы иска намерены отсудить 500 млн долларов, которые будут направлены на решение проблем применения рецептурных обезболивающих препаратов вне зарегистрированных показаний. Ответчиками по делу стали фармпроизводители Allergan, Teva, Johnson & Johnson, Purdue Pharma и Teva, а также дистрибьюторы AmerisourceBergen, Cardinal Health и McKesson Corp.

Компании обвиняются в том, что в течение 2 десятилетий вводили общество в заблуждение относительно безопасности использования наркотических анальгетиков в терапии боли, не связанной с онкологическими заболеваниями.

Согласно официальным данным, ежегодно выписывается 2,5-2,7 млн рецептов на опиоидные обезболивающие.