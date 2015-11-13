У женщин чаще развивается наркотическая зависимость от опиоидных анальгетиков
10:20, 13 ноября 2015Зарубежные новости
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Группа экспертов из канадского Университета МакМастера (McMaster University) провела исследование, в котором приняли участие более 500 человек, проходящих лечение от наркотической зависимости. 52% женщин и 38% мужчин сообщили, что обезболивающие, назначенные врачом, были первыми опиоидами, которые они попробовали.
Женщины более чувствительны к боли и чаще обращаются к врачам с жалобами / 062.com
Авторы выяснили, что сейчас опиоидной зависимостью, связанной с назначением анальгетиков, страдает на 30% больше пациентов, чем в 1990х годах, пишет Медпортал. Большинство людей изначально обратились к врачам с жалобами на хроническую боль.
Исследователи выяснили, что зависимость от обезболивающих у женщин развивается чаще, чем у мужчин. Скорее всего это связано с тем, что женщины более чувствительны к боли и чаще обращаются к врачам с жалобами. Зена Самаан (Zena Samaan) и ее коллеги считают, что при назначении лекарств необходимо учитывать, что мужчины и женщины реагируют на лечение по-разному.
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