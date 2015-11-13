У женщин чаще развивается наркотическая зависимость от опиоидных анальгетиков

Авторы выяснили, что сейчас опиоидной зависимостью, связанной с назначением анальгетиков, страдает на 30% больше пациентов, чем в 1990х годах, пишет Медпортал. Большинство людей изначально обратились к врачам с жалобами на хроническую боль.

Исследователи выяснили, что зависимость от обезболивающих у женщин развивается чаще, чем у мужчин. Скорее всего это связано с тем, что женщины более чувствительны к боли и чаще обращаются к врачам с жалобами. Зена Самаан (Zena Samaan) и ее коллеги считают, что при назначении лекарств необходимо учитывать, что мужчины и женщины реагируют на лечение по-разному.