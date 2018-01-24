Гейтс оплатит долг Нигерии перед Японией за вакцинацию от полиомиелита

Фонд Билла и Мелинды Гейтсов объявил, что погасит долг правительства Нигерии перед Японией по ссуде, взятой в 2014 году с целью проведения вакцинации от полиомиелита, пишут Новости Израиля.

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Выплата ссуды в размере 76 миллионов долларов, полученной от японского департамента международной помощи развивающимся странам, должна была начаться в текущем году.

Фонд Гейтсов объявил, что решение об оплате было принято после того, как Нигерия провела вакцинацию более 80% населения в зонах высокого риска. Если в 2012 году более половины случаев заражения полиомиелитом приходились на Нигерию, то в 2017 году в стране не было зафиксировано ни одного случая болезни.