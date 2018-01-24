Одновременное употребление лекарственных препаратов и трав может закончиться смертью - медики

Ученые Стеленбосского университета (ЮАР) выяснили, что сочетание пищевых добавок на основе трав и рецептурных препаратов может быть смертельно опасным, пишет British Journal of Clinical Pharmacology.

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Специалисты проанализировали 49 медицинских случаев, в том числе те, когда выписываемые препараты оказывались неэффективными при употреблении пищевых добавок. Кроме того, они изучили результаты двух исследований, в каждом из которых рассматривали 15 медицинских случаев.

Медики выявили, что такие вещества как статины, способствующие снижению уровня холестерина, и варфарин (антиокагулянт) могут взаимодействовать с пищевыми добавками, например, на основе зверобоя. Это происходит в том случае, если и те, и другие, работают в одних и тех же органах, что либо отменяет эффект препарата, либо усиливает его.

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По словам врачей, хотя пищевые добавки считаются безвредными, в них содержатся активные вещества, которые при сочетании с мощными лекарствами становятся чрезвычайно опасными.

Известны случаи, когда у больных раком переставали работать противоопухолевые препараты из-за настоек женьшеня, пересаженные почки отторгались из-за ромашки, а уровень ВИЧ-инфекции в крови возрастал после приема добавок из гинкго.