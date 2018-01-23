Социальный стресс провоцирует тягу к сладкой еде - исследование

Ученые из Японии объяснили тягу к сладкому в состоянии стресса, пишет The Daily Mail.

Специалисты выяснили, что в условиях социального стресса активируются определенные нейроны.

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Ученые провели исследование на мышах. Подопытные животные, у которых эти нейроны были активны, употребляли в три раза больше пищи, богатой углеводами, но в два раза меньше жирной пищи

Открытие исследователей поможет победить тягу к сладкому у людей. Ученые надеются, что удастся найти молекулу, частично подавляющую активность обнаруженной группы нейронов. Благодаря этому тяга к сладкому может снизиться. А активация нейронов, возможно, избавит людей от тяги к жирной пище.