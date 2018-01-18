Фаст-фуд делает иммунную систему более агрессивной - исследование

О вредном влиянии фаст-фуда на организм человека известно давно. Результаты нового исследования показывают, что именно происходит с иммунной системой при злоупотреблении вредной пищей, пишет Сell.com.

Читайте такжеЕвропарламенту не хватило трех голосов, чтобы запретить шаурму

Как выяснили ученые из Боннского университета,иммунная система человека реагирует на жирную калорийную пищу так же, как при атаке бактериальной инфекции.

Исследователи обнаружили, что у мышей, находящихся в течение месяца на так называемой «западной диете» (с высоким содержанием в употребляемых продуктах жиров и сахаров и низким содержанием клетчатки), развился сильный системный воспалительный ответ, в том числе увеличилось количество гранулоцитов и моноцитов в крови. Чтобы лучше понять эти неожиданные результаты, ученые проанализировали рост и развитие основных иммунных клеток, начиная с их формирования в костном мозге.

У мышей, которых кормили фаст-фудом, активировалось большее количество генов, ответственных за рост и созревание иммунных клеток, по сравнению с мышами на обычной диете. Интересно, что стоило грызунов перевести на нормальное питание, острое воспаление в их организме сошло на нет, но, вместе с тем, сохранилась «иммунная память» в виде клеток-предшественников в костном мозге.

Читайте такжеДети во всем мире стали чаще болеть онкологией - ВОЗ

По мнению авторов исследования, употребление фаст-фуда приводит иммунную систему в гиперактивное состояние и может быть связано с развитием артериосклероза и диабета.