Иммунная система человека способна предотвратить инфаркт

Ученые из Имперского и Королевского колледжей Лондона установили, что у людей с высокими уровнями определенных антител в крови снижен риск инфаркта. Так, по уровню антител можно определить вероятность сердечного приступа, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Читайте такжеАнализ крови может выявить риск инфаркта за 5 лет до его развитияВ исследовании приняли участие добровольцы, перенесшие инфаркт или инсульт, и контрольная группа. Участники из экспериментальной группы страдали от гипертонии, и у них был повышен риск проблем с сердцем. Специалисты измеряли в крови добровольцев уровни антител IgG и IgM, а также антител, борющихся с окисленной формой "плохого" холестерина. Из-за нее может развиться атеросклероз.

Читайте такжеБессимптомные инфаркты чаще случаются у мужчинИсследование показало: у добровольцев с высокими уровнями антител риск сердечного приступа оказался снижен. Сильнее всего риск уменьшался при высокой концентрации IgG. Результаты не зависели от других факторов, таких как уровень холестерина и кровяное давление.