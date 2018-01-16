Правительство Украины будет полностью финансировать программы заместительной терапии для наркозависимых - ВОЗ

Правительство Украины планирует в 2018 году увеличить финансирование программы заместительной терапии. Проходить курс лечения смогут еще 10 тысяч человек в 178 поликлиниках по всей стране. Об этом сообщают из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Центр новостей ООН.

Читайте такжеВ Украине будут развиваться программы заместительной поддерживающей терапииТаким образом, по сравнению с 2005 годом число пациентов, получающих заместительную терапию в стране увеличится в 100 раз, а их лечение будет оплачиваться полностью за счет государства.

«Это очень важная веха для общественного здравоохранения Украины, - говорит представитель ВОЗ Мартин Доноги. – ВОЗ и ее партнеры много лет работали с правительством, и опиоидная заместительная терапия в конце концов получила одобрение и всестороннюю финансовую поддержку. Это свидетельствует о том, что Украина действительно хочет победить ВИЧ-инфекцию».

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Напомним, что эксперты ВОЗ признали заместительную терапию одним из самых эффективных методов лечения наркозависимости. Пациенты под наблюдением врача получают метадон вместо того, чтобы внутривенно, зачастую общим шприцом, вводить себе наркотики. Заместительная терапия, в частности, помогает наркоманам уберечься от ВИЧ-инфекции.