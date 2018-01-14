Популярный производитель детского питания отзывает продукцию из 83 стран из-за выявления сальмонеллы

Более 12 миллионов пачек сухого молока для детского питания изъято из продажи в 83 странах из-за скандала с заражением сальмонеллой на предприятии французской компании Lactalis.

Как сообщает ВВС Украина, отзовут все партии сухого молока, произведенные на заводе, расположенном в коммуне Краон на западе Франции, независимо от даты выпуска.

Гендиректор молочной компании Эммануэль Беснье подтвердил французским СМИ степень риска заражения сальмонеллой.

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Бактерия сальмонеллы была обнаружена на молочном заводе в декабре прошлого года. Компания сразу начала отзывать продукцию из продажи.

В отношении компании уже есть судебные иски. Их подали родители, которые заявили, что их дети плохо себя чувствовали после употребления смесей.

Группа компаний Lactalis - один из крупнейших в мире производителей молочной продукции с объемом продаж в 17 млрд евро в год.

В состав Lactalis входят 246 производств в 47 странах, только во Франции на компанию работают 15 тысяч человек.

Распоряжение об отзыве продукции из продажи компания дает уже в третий раз. Они касаются ряда продуктов, которые выпускаются под разными названиями.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах у работников школы, где массово отравились ученики, обнаружили стафилококк.