Sanofi потратит $ 675 млн на экспериментальную терапию рассеянного склероза

Французская Sanofi заключила соглашение по приобретению прав на экспериментальный пероральный препарат для терапии болезней центральной нервной системы, созданный американской биотехнологической компанией Principia Biopharma, пишет The Pharma Letter.

Читайте такжеПересадка костного мозга помогла пациентам с рассеянным склерозом вернуться к нормальной жизниИсследования уже продемонстрировали высокую перспективность использования нового лекарственного препаратов в терапии рассеянного склероза, возможно, он будет также эффективен против других заболеваний центральной нервной системы.

По условиям лицензионного соглашения, Sanofi будет заниматься разработкой ингибитора тирозинкиназы (PRN2246). В настоящее время лекарственное средство находится на этапе клинических исследований. За глобальные эксклюзивные права на перспективную терапию Sanofi заплатит Principia до 765 млн долларов в случае успешного выхода на рынок ЛС.