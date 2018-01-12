Пересадка замороженных эмбрионов иногда успешнее, чем "свежих" - результаты исследования

15:02, 12 января 2018
Зарубежные новости
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Выводы актуальны только для эмбрионов, замороженных по технологии витрификации Cryotech.

pixabay.com

Долгое время в медицинском сообществе, да и среди обывателей, бытовало мнение, что замороженные эмбрионы снижают показатели успешности ЭКО, но статистика говорит, что пересадка замороженных эмбрионов так же успешна, как и пересадка новообразованных эмбрионов, пишет, пишет Zee News. Иногда замороженные эмбрионы даже лучше приживаются. 

Читайте такжеУченые получили живые зародыши из неоплодотворенных яйцеклетокВ рамках проведенной работы эксперты оценили почти 800 случаев бесплодия у женщин. Пациентки клиник репродуктологии пережили один цикл ЭКО (пересаживались или свежие, или замороженные эмбрионы, причем, без фармакологической стимуляции). После первого цикла беременность наступила в 36% случаев пересадки замороженных эмбрионов и в 35% случаев пересадки свежих эмбрионов. Показатели успешных родов после первой пересадки были 34% и 32% соответственно. 

Ранее проводившиеся исследования показали, что женщины, столкнувшиеся с бесплодием из-за поликистоза яичников, демонстрировали более высокие показатели рождаемости при имплантации замороженных эмбрионов.

В рамках последнего исследования учитывались данные женщин без поликистоза. По словам ученых, значит, большему числу женщин можно рекомендовать после первой пересадки свежего эмбриона, заморозить остальные и подсаживать их по одному. Это намного безопаснее и эффективнее пересадки нескольких эмбрионов сразу.

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Эксперты подчеркивают, что выводы актуальны только для эмбрионов, замороженных по технологии витрификации Cryotech.

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Теги: #репродуктология#экстракорпоральное оплодотворение#замороженные эмбрионы