Чем опасен прием парацетамола: результаты нового исследования

Женщины, принимающие парацетамол в начале беременности, в 6 раз чаще наблюдают задержку развития речи у своих дочерей. При задержке речевого развития дети используют меньше 50 слов.

Это показало новое исследование, проведенное в Иканской медицинской школе, пишет Zee News.

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В исследовании приняли участие 754 женщины. На момент начала исследования участницы находились на 8-13 неделях беременности. Специалисты измерили концентрацию парацетамола в моче женщин. Также участницы рассказывали, сколько парацетамола они принимали в период между зачатием и началом исследования.

Ученые обнаружили, что прием большого количества парацетамола и его высокие концентрации в моче оказались связаны с задержкой развития речи у детей. Среди девочек задержки речевого развития из-за приема матерью парацетамола во время беременности встречались чаще.