Названа специя, которая поможет похудеть

Черный перец может помочь в борьбе с ожирением, заявляют ученые: пиперональ, содержащийся в этой специи, значительно уменьшал негативные эффекты жирной пищи.

Это доказали эксперименты с крысами индийских ученых из Университета Шри Венкатесвара, пишет The Daily Mail.

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Пиперональ давали животным в течение шести недель. И это позволяло снизить вес тело, процент жира и уровень сахара, укреплялись кости.

Индийские ученые кормили крыс жирной пищей в течение 22 недель. При этом они выделили пиперональ из черного перца и начали его добавлять в рацион крыс с 16-й недели. К концу эксперимента у этих животных увеличилась мышечная масса тела, плотность костной ткани, концентрация минеральных веществ в костях по сравнению с контрольной группой. Спустя всего час пиперональ давал значительное снижение уровня сахара.

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Максимально позитивный эффект наблюдался при использовании дозировки в 40 миллиграммов на килограмм массы тела (курс лечения составлял 42 дня). Плюс, пиперональ помогал регулировать активность некоторых генов, связанных с ожирением.

Ученые считают, что пиперональ воздействует на активность определенных "генов ожирения".