Жирная и сладкая пища повышает риск развития рака - израильские онкологи

Накануне Хануки Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями обратилась к израильтянам с напоминанием о том, что можно соблюдать еврейские традиции, не подвергая свое здоровье опасности, пишут Новости Израиля.

Читайте такжеМедики рассказали, как предотвратить развитие сахарного диабета

Представители Ассоциации говорят о том, что даже в дни праздника было бы благоразумно воздерживаться от жирной и сладкой пищи, поскольку она повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Кроме того, для здоровья вредны жареные блюда, поскольку они содержат канцерогены.

Вместо того, чтобы жарить в масле "суфганиет" и картофельные оладьи, члены ассоциации советуют приготовить эти блюда в духовке. Кроме того, чтобы снизить калорийность праздничного стола, они рекомендуют готовить "латкес" из кабачка.

Для тех, кто не может представить себе Хануку без "настоящих пончиков", члены ассоциации рекомендуют уменьшить их размер и не добавлять в качестве начинки варенье или шоколадную пасту.