В Великобритании стартует проект по секвенированию генома 500 тысяч жителей страны

Компания Regeneron объявила о сотрудничестве с Pfizer, AbbVie, AstraZeneca, Biogen и Alnylam в рамках реализации проекта по секвенированию генома 500 тыс. жителей Великобритании, сообщает Reuters.

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Анализ связи между генетической изменчивостью и здоровьем британцев поможет выявить новые возможности лечения различных заболеваний.

В соответствии с соглашением, стороны внесут по 10 млн долларов, чтобы ускорить выполнение работ и гарантировать завершение проекта к концу 2019 года. Изначально Regeneron планировала закончить секвенирование к 2022 году.

По результатам проекта партнеры надеются выявить новые зацепки для создания терапии наследственных заболеваний. Для секвенирования генома будут использованы образцы крови, предоставленные UK Biobank добровольцами в возрасте 40-69 лет в 2006-2010 годах.