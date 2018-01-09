Государственные расходы на здравоохранение в Украине самые низкие в Европе - исследование

Расходы Украины на здравоохранение являются самыми низкими среди европейских стран. Дефицит государственных ресурсов в этом секторе отчасти обусловлен их неэффективным использованием. Большая часть средств идет на содержание больниц, а не на более дешевые меры по профилактике заболеваний.

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К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного под эгидой Программы развития ООН (ПРООН), Всемирного банка и Киевской школы экономики.

«Государственные расходы на здравоохранение в Украине составляют 77 долларов на душу населения (по данным 2015 года) и являются самыми низкими среди европейских стран», - говорится в пресс-релизе ПРООН по результатам исследования.

Его авторы считают, что украинские власти выделяют мало средств из бюджета на профилактику заболеваний. Так, например, в Донецкой области 70 процентов государственных средств на цели здравоохранения направляются на содержание больниц и лишь 13 процентов - на первичную медицинскую помощь.

В целом в стране функционирует одна из крупнейших, неоправданно громоздких стационарных инфраструктур здравоохранения в Центральной Европе. Так по всей Украине на 1000 человек приходится 0,4 больницы, 7,4 койки, 4,4 врача и 8,6 медсестер.

Бюджетные расходы на больницы в большей степени идут на оплату труда медиков и коммунальные услуги. На лекарства и оборудование почти ничего не остается. В среднем за счет бюджетных средств в больницах покрывается менее 25 процентов потребностей в медикаментах. 63 процента врачей в украинских больницах просят пациентов покупать лекарства за свой счет.

При этом зарплата медицинского персонала также значительно ниже, чем у их европейских коллег. В результате примерно 3 из 10 врачей вынуждены работать по совместительству, что, безусловно, сказывается на их производительности и качестве услуг для населения.

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К тому же в стране укоренилась скрытая параллельная система наличной оплаты услуг медиков. Такая практика не позволяет бедным слоям населения получать качественную медицинскую помощь.

Государственное финансирование системы здравоохранения составляет лишь около половины общих расходов на здравоохранение. Параллельно работает непрозрачная система оплаты услуг наличными.

На основе результатов исследования его авторы представили ряд рекомендаций по улучшению качества услуг и повышению эффективности расходов на цели здравоохранения. Эксперты полагают, что ускорение реформы системы здравоохранения поможет перейти к новой форме финансирования медицинской помощи.

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«Четкое определение пакетов медицинских услуг наряду с введением механизмов заключения контрактов между пациентами и врачами поможет лучше распределять имеющиеся государственные ресурсы для предоставления гарантированной медицинской помощи гражданам», - отмечается в пресс-релизе.