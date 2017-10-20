Бюджетный комитет предлагает повысить расходы на новые медицинские технологии
Первоначальный утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год предполагает рост расходов на здравоохранение до 112,5 млрд грн.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует в рамках проекта государственного бюджета Украины на 2018 год повысить расходы на диагностику и лечение заболеваний с внедрением новых медицинских технологий в учреждениях здравоохранения научно-исследовательских учреждений и высших учебных медицинских заведениях Министерства здравоохранения на 208,380 млн грн.
Читайте такжеВ "Охматдете" установлен линейный ускоритель для лучевой терапии, 4 года простоял в подвале
Как говорится в заключении комитета, обнародованном на парламентском сайте, также предлагается предусмотреть расходы по бюджетной программе «Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями» в сумме 80 млн грн.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами - 948 млрд грн и показателем дефицита - 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП.
Бюджетный комитет предлагает Раде принять проект госбюджета на следующий год в первом чтении с учетом ряда рекомендаций, обязав Кабинет министров откорректировать соответствующие статьи проекта ко второму чтению в двухнедельный срок.
Первоначальный утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год предполагает рост расходов на здравоохранение до 112,5 млрд грн.