Бюджетный комитет предлагает повысить расходы на новые медицинские технологии

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендует в рамках проекта государственного бюджета Украины на 2018 год повысить расходы на диагностику и лечение заболеваний с внедрением новых медицинских технологий в учреждениях здравоохранения научно-исследовательских учреждений и высших учебных медицинских заведениях Министерства здравоохранения на 208,380 млн грн.

Читайте такжеВ "Охматдете" установлен линейный ускоритель для лучевой терапии, 4 года простоял в подвале

Как говорится в заключении комитета, обнародованном на парламентском сайте, также предлагается предусмотреть расходы по бюджетной программе «Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями» в сумме 80 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год с доходами в сумме 877 млрд грн, расходами - 948 млрд грн и показателем дефицита - 77,9 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Бюджетный комитет предлагает Раде принять проект госбюджета на следующий год в первом чтении с учетом ряда рекомендаций, обязав Кабинет министров откорректировать соответствующие статьи проекта ко второму чтению в двухнедельный срок.

Первоначальный утвержденный Кабинетом министров проект госбюджета на 2018 год предполагает рост расходов на здравоохранение до 112,5 млрд грн.