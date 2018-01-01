В Калифорнии легализовали рекреационную марихуану

Начиная с понедельника, 1 января, в Калифорнии легальная не только медицинская марихуана, но и марихуана, которую продают с рекреационной целью.

Как сообщает DW, отныне в самом крупном по численности населения американском штате лица, которым исполнился 21 год, смогут приобретать, транспортировать, обладать и потреблять до 28,5 грамма марихуаны и 8 граммов марихуанового концентрата. Также разрешается выращивать до шести растений марихуаны на домохозяйство в местах, которые "не видны общественности".

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Впрочем, два крупнейших города штата - Лос-Анджелес и Сан-Франциско - до сих пор не начали выдачу лицензий на коммерческую продажу марихуаны с рекреационной целью.

Калифорния присоединилась к семи другим штатам США, а также округу Колумбия, где рекреационная марихуана является легальной. Легализация позволит рынку марихуаны в Калифорнии вырасти до 3,7 миллиарда долларов в 2018 году, и до 5 миллиардов в 2019, пишет Business Insider.

Медицинская марихуана была легальна в Калифорнии с 1996 года. В соответствии с федеральным закондавством США, марихуана остается нелегальной.