Новогодний флешмоб: в роддоме Бангкока младенцев одели в костюмы собачек (видео)
10:32, 29 декабря 2017Зарубежные новости
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Такой подарок сделали малышам и их родителям врачи.
Флешмоб в роддоме. Врачи Бангкока в своеобразный способ поздравили новорожденных малышей /
В одном из роддомов Бангкока врачи устроили флешмоб. Они своеобразно поздравили малышей, которые родились за несколько дней до нового года, передает ТСН.
Для всех младенцев они связали маленькие костюмчики собачек,поскольку это символ наступающего года.
Не избежали малыши и забавных шапочек: розовых и голубых, в зависимости от пола. Просто в палате детям устроили первую в их жизни фотосессию. Фотографии врачи планируют подарить родителям на Новый год.
Флешмоб в роддоме. Врачи Бангкока в своеобразный способ поздравили новорожденных малышей
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